Normandie Horse Show 2013, un bon cru selon Jean-Claude Heurtaux

Le Normandie Horse show s'est terminé ce dimanche soir à Saint-Lô sur la victoire du Cherbourgois Julien Epaillard en 37,78 secondes, dans le Grand Prix international de saut d'obstacles à Saint-Lô. En selle sur Cristallo A*LM, il devance Reynald et Florian Angot qui ont fait un sans faute en 38,05 et 38,64 secondes. Place maintenant au bilan et aux projections vers la grande année 2014.