Rouen : le Pont Flaubert se lève ce vendredi soir

L'élévation des tabliers s'effectuera selon les modalités suivantes, précise la Dirno : "vers 21h : fermeture à la circulation du pont Flaubert, mise en place d'une déviation par le pont Guillaume le Conquérant et levage des tabliers amont et aval ; vers 22h : passage du navire sous le pont Flaubert, puis descente des tabliers amont et aval ; vers 23h00 : réouverture du pont Flaubert à la circulation."

Le pont sera évidemment interdit aux piétons durant l'opération. Pour les automobiles, une déviation sera mise en place.