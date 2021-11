Monbana confirme le transfert de son site de Landivy

Le chocolatier mayennais, Monbana, confirme la fermeture de son usine à Landivy à la frontière entre la Mayenne et la Manche et son déménagement, pour un site flambant neuf, à Saint-Sauveur-des-Landes, près de Fougères. le site de production de Landivy est vieillissant et ne n’offre que de trop faibles capacités d’extension pour répondre aux carnets de commandes, selon le chocolatier qui affirme avoir consulté et reçu l'aval des 43 salariés qui seront conservés par l’entreprise. La nouvelle usine devrait être opérationnelle pour l’automne 2014.