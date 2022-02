Intempéries : perturbations à la SNCF

Avec les intempéries de ces derniers jours, le matériel et les infrastructures ferroviaires de Basse-Normandie ont déjà bien souffert. La SNCF a été obligé d'annuler plusieurs trains le 24 décembre : le Cherbourg-Lisieux de 18h24, le Caen-Lisieux de 18h42. Le Lisieux-Cherbourg circulera de Lisieux à Caen. Le Coutances-Caen de 18h37 et le Caen-Alençon de 19h52 sont supprimés. Enfin, le vendredi 25 décembre, ce sont le Rouen-Caen de 18h04 et le Caen-Rouen de 20h28 qui seront supprimés.



