De la Bouille à Caudebec, laissez-vous guider au coeur des abbayes

A commencer par celle de Saint-Martin-de-Boscherville (1). Dédiée à l’ordre bénédictin, elle fut créée au XIIe siècle par Guillaume de Tancarville, sur les fondations d’une collégiale du XIe siècle. Le vaste ensemble religieux a bien résisté au temps : il est toujours possible de visiter l’église abbatiale, la salle capitulaire, le bâtiment monastique et les jardins à la française.

Canard de Duclair

En suivant la boucle de la Seine, on tombe bientôt sur le charmant bourg de Duclair (3). Là, il est possible de traverser le fleuve, grâce au fameux bac. Duclair est aussi célèbre pour son canard. Le canard de Duclair serait né du croisement entre les canes de basse-cours et les canards sauvages lors des migrations. C’est ce canard que l’on utilise pour la fameuse recette du “canard au sang”.

Si elle est moins bien conservée que sa voisine de Boscherville, l’abbaye de Jumièges (5) n’en est pas moins impressionnante. Fondée au VIIe siècle par Saint Philibert, l’abbaye dut être reconstruite au Xe siècle, après avoir été détruite lors des invasions vikings. Aujourd’hui, il ne reste des bâtiments de l’ensemble fastueux au cours du XVIe que de hautes ruines. Celles-ci ont été restaurées récemment et un logiciel proposé sur le site permet de voir les lieux en “réalité augmentée”.

Le parcours se termine sur une dernière abbaye, celle de Saint Wandrille (7). Fondée au VIIe siècle par Wandrille et Gond, elle héberge toujours des moines. Il est possible de visiter les ruines de l’abbatiale ainsi que l’église actuelle.

Faites le plein de découvertes

A quelques kilomètres de La Bouille, faites un petit tour par le Manoir de Villers. Le bâtiment, édifié au XVIe, fut transformé au fil des siècles. C’est aujourd’hui un vaste manoir néo-normand qu’il est possible de visiter. Le manoir fait également chambre d’hôtes.

De l’autre côté de la boucle, le château du Taillis de Duclair (3) surgit d’un écrin vert. Le site était à l’origine une léproserie. Il se métamorphosa sous l’influence des différents propriétaires pour devenir le château du XVIe et XVIIe que l’on peut admirer aujourd’hui.

Pour ceux qui préfèrent les activités en plein air aux visites de monuments, la base de loisirs du Mesnil-sous-Jumièges (4) est tout indiquée. Il est possible de se baigner dans le plan d’eau, mais aussi depratiquer l’escalade, le foot ou encore le mini-golf. Et l’école de nautisme propose de nombreuses activités. Les visiteurs pourront faire une halte à Caudebec-en-Caux (8).

Durement touchée pendant la guerre, la ville a cependant gardé de beaux monuments comme l’église Notre-Dame, construite entre le XVe et le XVIe. Henri IV disait d’elle qu’elle était “la plus belle chapelle du royaume”.

A voir dans les environs

Exposition au château

La Matmut a acquis le château de Saint-Pierre-de-Varengecille (2) pour en faire un centre d’art contemporain. Depuis le château et le parc accueille des expositions régulières. En ce moment vous pourrez y voir des œuvres de Titus-Carmel.

Pratique. Cente d’art contemporain, 425 rue du Château, à Saint-Pierre-de-Varengeville. Entrée gratuite. Ouvert du mercredi au dimanche, de 13h à 19h.

Meunier tu dors

Construit au XIIIe siècle, le moulin en pierre de Hauville (6) était auparavant la propriété de l’abbaye de Jumièges. Il est l’un des derniers moulins de pierre de Normandie. Il est encore possible de voir le mécanisme à l’intérieur.

Pratique. Moulin de Hauville, 2 route du moulin, Hauville. Ouvert tous les jours en juillet et août de 14h30 à 18h30.

Château du Landin

Fait tout de briques rouges le château du Landin que l’on voit aujourd’hui a été construit au milieu du XVIIe, reprenant les bâtiment antérieur de la fin du XVIIIe. Jean Sans Terre aurait séjourné au Landin, au temps où il était imposante forteresse.

Pratique. Le Landin. Le château étant une propriété privée il ne peut en visiter que les extérieurs.

Chapelle de la Mailleraye

De l’imposant château construit à l’époque d’Henri II, sur les restes d’un manoir médiéval, il ne reste rien. La majorité de la propriété a été détruite au milieu du XIXe. On peut cependant encore admirer la chapelle du XVIe, inscrite aux Monuments Historiques.

Pratique. La Mailleraye-sur-Seine.

En forêt

Ce chêne, formé de quatre troncs, d’une hauteur impressionnante, est curiosité naturelle qui vaut bien un petit détour en forêt de Brotonne. Baptisé “Le chêne à la cuve”, il avait déjà été noté parmi les arbres remarquables à la fin du XIXe siècle.

Pratique. Forêt de Brotonne. Plus d’informations sur www.onf.fr