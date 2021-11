Ne manquez pas ce jeudi les olympiades des sauveteurs en mer de Cabourg.

Les sauveteurs du poste de sécurité de Cabourg se lancent un défi entre eux ce jeudi. En plus de s'amuser, les sauveteurs ont à coeur de présenter et sensibiliser leur travail au grand public. Au menu : fête, secourisme, tir à l'arc, etc.

Cette année ce sont près de 5 épreuves mêlant théorie et pratique physique ou la cohésion d'équipe sera indispensable.

Une série de questions sur les métiers de sauveteurs, sur la plage de Cabourg, sur les conditions météorologiques.

une épreuve de tir à la corde,

une épreuve de beachflag

une épreuve de solidarité

une pyramide humaine.

Ne manquez pas ces olympiades ce jeudi à 20h00, rdv sur la plage de Cabourg.