Catherine Anconina : "Chanter, c'est magique"

Mais le spectacle, elle l’a elle aussi dans la peau. Depuis trois ans, elle dirige Canko & co, son studio d’enregistrement. Elle y est “coach vocal”.

La souriante musicienne trouve que Rouen est un “vivier de talents méconnus” qu’elle aime déceler. Parmi eux, Amaury Vassili, ténor rouenais qu’elle a connu à ses débuts. La coach souhaite aider les gens à revéler leur talent et à prendre confiance en eux, grâce à différents exercices : les "coachés" déclament un texte puis le chantent. Il sont ensuite enregistrés dans le studio puis réécoutent leur voix.

“Je leur explique l’importance de l’émotion et du souffle : en chantant, on sort littéralement ses tripes !” Pour cette passionnée de jazz, il est primordial de s’écouter chanter. Même si on chante faux ? “Si on s’écoute et qu’on prend confiance, on chante tout de suite mieux. Le chant est magique, il n’y a que ça de vrai. En chantant, on découvre des visages nouveaux”. Son enthousiasme donne l’envie de tenter.