Transports à Caen après les inondations : le point à 9h45 ce mardi matin

Suites aux fortes pluies d'hier en fin d'après-midi, la situation du réseau Bus et Tram ne fonctionne pas à 100%.

En ce qui concerne le tramway, des dysfonctionnements de l'alimentation électrique de la ligne aérienne de contact, la présence de débris, cailloux dans le rail guidant le tram, ne permettent pas de faire circuler les lignes de tram pour le moment.

Des lignes de remplacement sont assurées en Bus. Elles empruntent un itinéraire au plus

proche de celui du tram.

La fréquence est d'environ un bus toutes les 10 minutes entre les stations Poincaré et Calvaire

St Pierre et un bus toutes les 20 minutes sur les branches.

Le détail de l'itinéraire et des horaires est précisé sur le site internet twisto.fr.

- Réseau Bus :

Le réseau Bus devrait circuler normalement. Quelques retards sont à prévoir.