Le trio d’attaque pourrait ainsi être composé de Jonathan Kodjia (à droite), Mathias Autret (à gauche) et Mathieu Duhamel (dans l’axe). En défense, on devrait retrouver Jean Calvé, Dennis Appiah, Felipe Saad et Aurélien Montaroup, sauf si Molla Wagué reste au club.

Seule certitude du milieu de terrain : Jérôme Rothen sera titulaire.