Fêtes des 13 et 14 juillet : à Rouen, la préfecture prend des mesures d'interdiction

Pour prévenir de tout accident ou de débordements à l'occasion des fêtes populaires et feux d'artifice qui se déroulent les 13 et 14 juillet, les autorités ont pris des arrêtés de réglementation et de restriction.



En Seine-Maritime, jusqu'à lundi 15 juillet 8 h, il est interdit de céder ou vendre des pétards et artifices.

Entre le 13 juillet et le 14 juillet, les personnes majeures achetant, des produits chimiques inflammables ou explosifs sous la forme liquide, solide ou gazeuse, devront présenter une pièce d'identité.

A partir de 20 heures ce samedi 13 juillet et de 8 heures dimanche 14 juillet, de 20 heures dimanche 14 juillet jusqu'à 8 h lundi 15 juillet, la vente d'alcool à emporter est interdite.