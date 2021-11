Vacances à Honfleur, rien que du bonheur

Extrêmement bien conservée, la ville offre de belles promenades dans ses ruelles bordées de maisons à colombages.

Pour s’en rendre compte, il suffit de grimper dans la grande roue située sur le parking du Bassin de l’Est, ouverte tous les jours de 11h à 23h (5€).



En juillet, l’office du Tourisme propose aussi des visites des vieux quartiers tous les mardis et vendredis à 11h et d’autres parcours sur le thème des légendes les samedis à 18h ou 21h (réservation obligatoire au 02 31 89 23 30).

D’autres visites, plus insolites, font découvrir la ville autrement : celle d’un atelier de sculpture sur terre ce samedi 6 juillet, de la station des Sauveteurs en mer mardi 9 juillet ou encore de l’écurie des Briquets avec de spectacle équestre le jeudi 11 juillet.

Pour être certain de prendre de belles photos de la ville, il faut participer au rallye photo “Capture tes Impressions”. Munis de son appareil photo et de son smartphone, rendez-vous à l’Office du tourisme où l’on remettra la première fiche d’instructions (gratuit).

Également dans la veine impressionniste, ne ratez pas l’exposition intitulée “La femme et la mer” installée au Musée Eugène Boudin, ouvert tous les jours sauf le mardi et le 14 juillet (7€/5,5€). Enfin, à partir du mercredi 10 juillet et jusqu’au 25 août, au Grenier à Sel, rue de la Ville, profitez d’une magnifique exposition de photos de Gilles Régnier, qui a travaillé sur les effets de la lumière sur les éléments naturel (gratuit).



Pratique. Programme des animations d’Honfleur sur www.ot-honfleur.fr ou au 02 31 89 23 30.