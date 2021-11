Sécurité routière : la préfecture relance ses contrôles d’été

L’été est-il un temps fort pour les forces de l’ordre qui dépendent de la préfecture ?

“L’intensification du trafic routier correspond à une mobilisation importante des agents de l’ordre sur les routes. La Police comme la Gendarmerie sont très présents pour effectuer de nombreux contrôles”.



De quels moyens disposez-vous ?

“Une coordinatrice de securité routière fait, au sein de la préfecture, lelien entre l’ensemble des partenaires de répression comme de prévention, dont toutes les associations qui y concourent. En matière de répression, mis à part les radars, très efficaces, nous disposons désormais de véhicules banalisés équipés de radars, qui peuvent donc contrôler la vitesse en mouvement. Nous visons les comportements les plus graves sur la route, avec un accent particulier mis sur les automobilistes qui roulent à plus de 40 km/h par rapport à la vitesse autorisée, et pour lesquels on peut obtenir rapidement une suspension du permis de conduire”.

Les chiffres de la sécurité routière étaient mauvais l’an dernier dans le Calvados...

“Ils étaient en effet peu satisfaisants. Depuis septembre 2012, ces chiffres s’améliorent et on constate une baisse importante des accidents. Depuis le début de l’année, le nombre d’accidents a diminué de 11%, et on a dénombré 11 tués sur nos routes sur les six premiers mois, contre 20 l’an dernier à période égale, soit une baisse de 45%”.

Comment explique-t-on cette forte baisse ?

“Par l’ensemble des procédures, notamment la suspension administrative de permis de conduire. En 2012, 2 200 personnes se sont vues suspendre immédiatement leur permis. En intensifiant les contrôles, on incite les automobilistes a réduire leur vitesse, à éviter de consommer de l’alcool ou encore des stupéfiants... La prévention a, bien sûr, son rôle à jouer”.

Quelques conseils avant de prendre la route ?

“Outre l’obligation d’avoir un gilet jaune de sécurité et un triangle de présignalisation, il faut être attentif à l’usure de certains matériels 10% des accidents au cours de l’été sont dus à des pneus trop usés ou sous-gonflés”.

Vous êtes-vous fixé un objectif chiffré pour les prochaines années ?

“Le gouvernement souhaite passer sous le seuil des 2 000 tués à la fin de la décennie. Nous nous inscrivons dans cette dynamique positive”.