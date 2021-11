Vélo : Une"'Avenue verte" de Paris à Londres... via la Seine-Maritime

Tout a commencé il y a 15 ans, lorsqu’est née l’Avenue verte. Inaugurée tronçon par tronçon, elle remplace l’ancienne voie ferrée reliant Forges-les-eaux à Dieppe, désaffectée depuis 1988. L’activité ferroviaire disparue persiste néanmoins via les aménagements : les entrées sur la voie verte se font par les anciens passages à niveaux et les gares sont réhabilitées en lieu de convivialité : café, gîte ou lieu d’exposition.

Si l’avenue verte traverse sur 42 km la campagne de la Seine-Maritime, les agrandissements successifs de ce parcours aménagé permettent aujourd’hui de relier Paris à Londres, car, à Dieppe, les ferries de la compagnie DFDS permettent de traverser la manche en 4 h pour prolonger la balade jusqu’à la capitale britannique. L’avenue verte se parcourt à pied, en vélo, en roller et à cheval sur certain tronçons et permet de prendre un bol d’air en pleine campagne.

www.avenuevertelondonparis.com