Caen : un restaurant social à la Pierre Heuzé

Depuis le 27 novembre 2012, la Ville de Caen et le Centre communal d'action sociale proposent aux personnes sans domicile fixe un déjeuner gratuitement et tout au long de l'année. Après plusieurs mois de fonctionnement et 10 200 repas servis (environ 65 par jour), le centre de la Pierre Heuzé a été inauguré ce lundi 1er juillet par le maire de Caen Philippe Duron.

"En pérennisant à l'année un dispositif de distribution de repas, la Ville traduit sa volonté d'intégrer à la vie de la cité l'ensemble des Caennais et de prêter une attention particulière aux personnes les plus fragiles", a expliqué l'élu municipal.