Au Rétro de Caen : le festival des véhicules de légende

Des concerts et spectacles se déroulent aussi à l’intérieur du village.

Le Rétro ouvrira ses portes au public le samedi et le dimanche de 9h30 à 18h30. L’accès à la piste est gratuit, l’entrée dans le village, où se dérouleront toutes les animations en dehors des démonstrations et des parades, nécessite l’achat d’un billet. Le ticket village-hippodrome coûte 10€ pour une journée, 15 pour les deux.



Deux jours de folle ambiance

Samedi à 11h, une première parade de voitures anciennes animera le centre ville de Caen. Vers 12h30, le Rétro Festival sera officiellement inauguré avant que ne débute le concours d’état à 14h30. Pas de répit dans le village du Rétro puisque la vente aux enchères débutera trente minutes plus tard. On peut consulter les véhicules et articles mis en vente sur www.svvruellan.com/encheres/catalogue-488-0.aspx. L’une des voitures de collection est mise aux enchères à 1€ !

Pour clôturer cette journée, la grande parade du Rétro aura lieu en centre ville à 17h30, suivi d’un rassemblement à 19h, devant l’Hôtel de ville de Caen.

Le dimanche matin , des démonstrations et des exhibitions autos et motos se dérouleront jusqu’à 12h30 sur le circuit de la Prairie. Le midi, la restauration est possible sur place. A 15h, aura lieu le moment attendu par tous les passionnés : le grand concours d’élégance. Il se déroulera sur la Prairie et sera accompagné de défilés et de parades. Les vainqueurs du grand concours seront récompensés à 17h dans la tribune de l’hippodrome. Le week-end prendra fin avec une parade générale qui débutera à 18h.

Informations sur www.retrofestival.com