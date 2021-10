Rétro festival à Caen : dans la foulée des Grands Prix de la Prairie

Mario Salvi, le vainqueur de la toute première compétition, était d’ailleurs l’invité du Rétro l’an passé, avec ses souvenirs des grandes courses automobiles de l’époque. Trois épreuves étaient alors organisées à Caen : les petites cylindrées, les motos et le Grand Prix. La belle aventure s’est achevée en 1959 pour des raisons budgétaires.



Une superbe aventure

Un demi-siècle plus tard, Michel Leneveu, chef d’entreprise caennais, désireux de recréer un grand évènement à la Prairie, conçoit, avec une bande de passionnés de voitures anciennes, un Rétro Festival. “Il souhaitait organiser une manifestation d’une certaine tenue, mais où tout le monde trouverait sa place, de la Rolls Royce à la 2 CV”, explique Alain Marie, historien et membre de l’équipe organisatrice. C’est ainsi que fut lancé les 4 et 5 juillet 2008 ce qui allait devenir le plus grand rassemblement de véhicules d’époque du Grand Ouest. L’année suivante, Maurice Trintignant, le premier pilote français ayant remporté sur une Gordini un Grand Prix de Formule 1 et grand vainqueur de la Prairie en 1952, était la star du Rétro. La deuxième édition organisée en 2009 mettait à l’honneur les voitures Delage. Le rendez-vous annuel était sur les rails, son organisation bien structurée. En 2010, les Alpine Renault jouaient les vedettes, suivies l’année suivante par les Jaguar. En 2011, la 2 CV était célébrée et l’an dernier, c’est Ferrari qui était distinguée. Michel Leneveu, qui avait jusqu’alors présidé toutes les éditions, a passé le flambeau à Laurent Batteur. Le Rétro Festival demeure dans de bonnes mains.