Syndicat et direction sont tombés d'accord sur une augmentation de salaire d'1%, mais avec un plafond minimal de 40 euros, ce qui revient à près de 3% pour les plus bas salaires. Accord également sur la prise en charge de la mutuelle et sur le paiement d'heures de grève.

Cet accord est répercuté sur l'ensemble des sites du groupe, qui avaient cessé le travail en solidarité avec les salariés de Gacé.