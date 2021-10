L'idée était de prendre la température auprès des commerçants du centre-ville caennais, notamment un mois et demi après l'ouverture du nouveau quartier des Rives de l'Orne à Caen et de ses 75 enseignes... Des réactions de Sophie du Comptoir des Cotonniers, Romuald de l'Ecole des Chifonniers, et Corinne d'Etam...

Les soldes se termineront dans 5 semaines fin juillet.