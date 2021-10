La Clinique Saint-Hilaire double sa capacité : 75 médecins en plus !

Cela faisait longtemps que la Clinique, à l'étroit dans ses bâtiments historiques, pensait à s'agrandir. Saint-Hilaire s'offre donc une nouvelle aile en 2013, sur des terrains appartenant auparavant au SDIS, parti s'installer depuis à Yvetot. "Cela nous a permis de quasiment doubler la capacité de la clinique", note Mathias Martin, directeur de la Clinique.

9.000 m2 supplémentaires

Cette nouvelle partie de la clinique augmente considérablement la capacité de l'établissement. Avec plus de 9.000 m2 supplémentaires, dont 4.500 m2 de parking - la Clinique acquiert 140 places supplémentaires. "Ces nouveaux bâtiments nous permettent de développer et renforcer l'offre médicale, ainsi que d'accueillir des praticiens qui exerçaient auparavant en ville". Et de fait, les lieux accueillent 25 cabinets médicaux, soit près de 70 médecins. Et encore, la clinique n'utilise pas encore la totalité du bâtiment : le troisième niveau est encore en réserve foncière pour l'avenir.

Dans les nouveaux locaux, les spécialités se succèdent. Au rez-de-chaussée, la clinique a réuni les pôles de compétence autour de la sphère abdominale – cinq gastro-entérologues sont venus s'installer ici - , pelvienne, la chirurgie digestive, la gynécologie ou encore la dermatologie. Le premier niveau lui, sera dédié à la cardiologie, la grande spécialité de la clinique Saint-Hilaire. Au deuxième niveau seront regroupés l'ophtalmologie, la nutrition, un pôle de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie. Les différentes activités réunies ici existaient déjà au sein de la clinique mais étaient dispersées dans les locaux. "Cette augmentation de la surface nous permet de développer certaines activités comme la réanimation cardiaque. La superficie qui y est consacrée a doublé."

Il aura fallu 19 mois pour donner vie à ce projet conçu il y a longtemps, pour un budget total de 11 millions d'euros.