Notre table de la semaine : le Café Marcel, la grande brasserie des Rives de l’Orne

L’établissement a tout de la brasserie chic : d’imposantes rayures noires et blanches au mur, des fauteuils de facture classique aux tissus contemporains et de grands cadres aux murs. Au premier regard, je reconnais Marcel Desailly dans l’un d’entre eux. “Étonnant”, me dis-je avant de réaliser que chaque portrait présente un illustre Marcel... D’où le nom du restaurant. J’appréciele concept.

Un bavarois aux éclats de nougatine

Ce jour-là, la formule midi (plat et dessert à 12,50€) propose un hachis parmentier sauce vigneronne,accompagné de sa salade. J’opte pour ce choix. Le service est attentionné. Le plat arrive rapidement. C’est bon, particulièrement le gratiné. En dessert, j’arrête immédiatement mon choix sur le bavarois aux éclats de nougatine. C’est une suggestion que je n’ai encore jamais vue à la carte, il y a de quoi aiguiser ma curiosité. C’est frais, fondant... Cette touche sucrée est très réussie. Avec un verre de vin rouge (3,50€), je règle une note de 16€, avec l’idée de revenir prochainement. La crêpe à la paresseuse confiture de framboise, proposée également en dessert, n’y est peut-être pas pour rien...

Pratique. Café Marcel, Les Rives de l’Orne. Tél. 02 31 84 50 50.