La galère continue pour les usagers de la SNCF. La CGT et Sud Rail appellent au renforcement de la grève ce lundi 12 avril. Le trafic sera donc encore perturbé sur les rails bas-normands. On prévoit 1 train sur 2 pour le Paris Granville et le réseau des TER. Pas de TGV entre Cherbourg et Dijon. En revanche, la circulation est normale sur le Paris-Cherbourg. Vous disposer d'un numéro vert pour tout renseignements au 0 800 100 244.

