Le Dacia Dokker, un excellent compromis

Elle est également déclinée sous une variante ludospace simplement intitulée Dokker.

La voiture utile et à tout faire

Ce nouveau membre bicéphale de la famille Dacia partage l’essentiel de ses éléments avec le récent monospace Lodgy, y compris la physionomie générale de sa face avant. Mais avec une silhouette raccourcie de 14 cm, et un style général totalement remodelé dans sa moitié postérieure.

Il revendique à ce titre moult atouts pratiques importants. Parmi lesquels une porte arrière droite coulissante à large ouverture, de série, et deux portes arrière battantes asymétriques qui s’ouvrent sur un énorme coffre de 800 litres en configuration 5 places, et jusqu’à 3 000 litres utiles en 2 places !

Planche de bord et répartition des équipements de série, tout juste dans le minimum syndical en base, sont plus ou moins reprises de la Lodgy. Les options, nombreuses, prévoient une seconde porte latérale coulissante ou le nouveau système multifonctions Dacia Média Nav à écran tactile.

Affreusement malussé en France, le 1.6 MPi essence de 85 ch d’accès est à oublier, au profit du plus moderne 1.2 TCe de 115 ch. En diesel, l’incontournable 1.5 dCi est décliné en 75 ch et 90 ch (à partir de 12 900 €).

Au volant, on adopte aussitôt le Dokker pour sa facilité de conduite. Avec le 1.5 dCi 90 ch, fruit d’une bonne adéquation entre un couple conséquent et un bon étagement de la boîte 5 vitesses, ce ludospace sans chichi se montre au final plutôt enjoué sur la route. Et jamais au rabais dans ses prestations essentielles.