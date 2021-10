Caen : condamné à 10 ans pour tentative de meurtre

La Cour l'a reconnu coupable de tentatives de meurtre sur son ex-femme, de violences et de menaces réitérées. Le 17 mai 2010 à Caen, son épouse réussit à s'échapper de la voiture dans laquelle ils se trouvent. Elle présente des blessures au niveau de la carotide, des cervicales et d'une jambe. Ses mains sont liées. Le coupable tente alors de prendre la fuite, mais il est rapidement interpellé par la police dans le quartier de la Pierre-Heuzé.



L'accusé contestait les faits reprochés, en expliquant qu'elle s'était elle-même jetée sur le couteau pour l'empêcher de se suicider. Ce dernier souhaitait mettre fin à ses jours ne supportant qu'elle veuille divorcer. Depuis mars 2011, il avait été assigné à résidence, avec surveillance électronique et obligation de résider dans les Côtes d'Armor. Dix années de prison l'attendent désormais.