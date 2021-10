A Caen, c'est le maître de la reliure

Ce n’est pas un hasard si l’atelier de Jean-Pierre Pestel, rue Arcisse de Caumont, se fait si discret : “Beaucoup entrent ici comme dans un musée... Or il faut bien que je travaille !”, s’amuse le propriétaire. C’est dans ces locaux du XVIe siècle, qui fleurent bon le vieux papier et le bois, que l’artisan plonge chaque jour le nez dans les bouquins. Son métier ? Restaurer les vieux livres, et refaire les reliures usées par le temps et des centaines de lectures... Un savoir-faire découvert lors d’un cours de travaux manuels, au collège, il y a 45 ans.

Ni la passion, ni les anciennes machines “à l’efficacité inégalée” ne l’ont quitté : “Un vieil ouvrage peut nécessiter des dizaines d’heures de travail, et cent opérations différentes : je recouds, je lave, je presse... Il faut parfois reprendre chaque page ! Je suis donc à l’atelier douze heures par jour pour honorer les demandes de particuliers comme de musées nationaux. J’ai en permanence un an de travail devant moi !”