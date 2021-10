Quevilly-PSG : haute sécurité

Au total, 800 policiers et gendarmes seront mobilisés. Seuls les supporters hauts et bas-normands pourront assister au match, le président du PSG ayant maintenu sa décision de suspendre la vente de billets aux supporteurs de son club. 'Un système de billetterie nominative, avec contrôle de l'identité des acheteurs, sera mis en place dans les points de vente identifiés à Rouen et à Caen. Aucune vente de billets sur internet n'a été autorisée”.



Supporteurs parisiens indésirables

Des contrôles seront effectués en périphérie du stade d'Ornano pour s'assurer de la correspondance entre le nom inscrit sur le billet et l'identité de son titulaire. Tout billet cédé ou revendu sera invalidé. Un arrêté d'interdiction de stationnement et de circulation sur la voie publique de personnes “se prévalant de la qualité de supporteur du club du Paris-Saint-Germain”, ou “connues comme étant supporteurs de ce club” sera aussi pris.



