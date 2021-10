Quevilly-PSG : mesures complémentaires pour la sécurité

La préfecture du Calvados rappelle à tous les spectateurs du match US QUEVILLY/ PSG qui a lieu au stade Michel d'Ornano de Caen ce mercredi

14 avril 2010, qu'ils doivent impérativement se munir d'une pièce d'identitéen complément de leur billet nominatif, pour accéder au stade.



Par ailleurs, au-delà des mesures déjà présentées et afin de prévenir tout risque de troubles à l'ordre public, le préfet du Calvados a pris ce jour, mardi 13 avril, deux arrêtés : le premier arrêté interdit la vente et la consommation sur la voie publique de boissons alcoolisées de 15h à minuit dans tous les points de vente situés autour du stade dans le périmètre délimité par la rue des Coutures, la rue Monseigneur Adam, la rue Nicolas d'Oresme, la rue Maréchal Gallieni, la rue

Bernard Vanier et le chemin des Brébeufs. Le second interdit le stationnement et la circulation sur la voie publique de personnes se prévalant de la qualité de supporter du club du Paris Saint Germain ou connus comme étant supporters de ce club, le mercredi 14 avril entre 13 h 00 et minuit sur le même périmètre.





