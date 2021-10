L'abbaye du Mont encore fermée

Une nouvelle manifestation a eu lieu ce matin, au Mont Saint Michel. La CGT à son tour, réclame au syndicat mixte et à la filiale de Veolia, Transdev, chargée des parkings et des moyens de transports vers le mont, le rétablissement de la navette, réservée aux personnes à mobilité réduite et aux salariés et résidents du Mont.