Des agents de l'abbaye du mont devant le tribunal

Les manifestants pris en photo par des huissiers mandatés par Transdev vont devoir s'en expliquer.

Des méthodes que la CGT SNMH considère comme "antidémocratiques et inacceptables" estimant que le Mont est " bien un site public et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO qui est ainsi privatisé au profit de certains intérêts économiques" et que "ce sont bien les salariés comme les visiteurs du Mont Saint Michel qui en font les frais!"

Le syndicat demande au Président du Centre des Monuments Nationaux, Philippe Bélaval, et à la Ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, d'intervenir.