La Manche dévoile sa fête pour le Tour de France 2013

Le département de la Manche s'est offert rien de moins qu'un contre-la-montre de 33 kilomètres, la 11ème étape du Tour de France, entre Avranches et Le Mont-Saint-Michel.

Les organisateurs du Tour de France se sont offerts... la merveille.

Bienvenue dans la Manche en Normandie

Jean-François Le Grand, président du conseil général de la Manche et Guénhaël Huet, maire d'Avranches ont beaucoup travaillé à l'obtention d'une étape de la Grande Boucle dans le sud-Manche.

Les deux hommes ont dévoilé aujourd'hui les visuels (ci-dessous) de ce qu'ils souhaitent être une grande fête populaire.

Pour que la fête soit belle et que les 650 médias du monde entier présents sur le Tour se souviennent de la Manche, dès le mardi 30 avril, des kits seront remis aux communes de départ et d'arrivée et aux communes traversées. Ces kits contiendront des banderolles, bannières, affiches, bâches et panneaux aux couleurs du Tour et de la Manche.

Les commerçants recevront également leur kit avec des affiches, des cartes postales, des autocollants.... Plus tard, les habitants et même le grand public le jour J se verront distribuer des tap-tap, des drapeaux, des stylos ou encore des ballons.

La Fête du Tour le 15 juin

Le samedi 15 juin, une randonnée cycliste géante se déroulera sur l'intégralité du parcours du contre-la-montre entre Avranches et le Mont-Saint-Michel.

Cette randonnée exceptionnelle est ouverte à tous et partira à 14h30 de la place Carnot à Avranches.

Nous reviendrons prochainement sur les nombreuses animations proposées, le mercredi 10 juillet, jour du contre-la-montre.