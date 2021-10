Rétro Festival 2013 : cette année encore, du jamais vu

Et sa sixième édition est prometteuse.

Près de 500 collectionneurs et leurs voitures de légende sont attendus sur la Prairie de Caen, autour et sur l’hippodrome. Créé en 2004 par Michel Leneveu, c’est le plus grand rassemblement de véhicules d’époque de tout le Grand Ouest de la France ! Un événement incontournable.

Quelques belles surprises attendent tous les passionnés des voitures d’exception. Une Renault Floride de 1961 sera mise aux enchères pour... 1 € ! Un jeu par tirage au sort permettra à l’un des visiteurs de repartir avec... une voiture de collection ! L’ancien pilote normand Pierre Yver viendra avec sa fameuse Rondeau des 24 heures du Mans. Raymond Narac, actuel pilote Porsche célébrera avec le Rétro le 50e anniversaire de la légendaire 911.

Et ce n’est pas tout...