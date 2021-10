Collectionneurs, associations et entreprises se sont pressés dès les petites heures du matin pour conduire sur le site leurs bijoux anciens et plus modernes. Anglaises, italiennes... plus de 400 véhicules sont à voir sur le site jusqu'à demain soir. Mais ce sont les Allemandes qui tiennent le haut du pavé : la Porsche 911 fête ses 50 ans !