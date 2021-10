Héroïne : un important trafic démantelé au sud de Rouen par les gendarmes

L'opération, sur commission rogatoire du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Evreux, a été menée mardi 4 juin, à 6 h du matin précises. Près de 80 gendarmes, 16 enquêteurs du Groupe d'Intervention Régional (GIR) de Haute-Normandie, épaulés par une trentaine d'autres hommes et quatre équipes cynophiles, sont passés à l'action à Brionne (Eure) et dans les environs, mais aussi à Elbeuf et à Cléon, dans la banlieue sud de Rouen. Le fruit d'un an et demi d'enquête.

Vingt-cinq personnes ont été arrêtées et les gendarmes ont mis la main sur un impressionnant "butin" : 1,5 kilogramme d'héroïne, 237 grammes de résine de cannabis, 1 gramme de cocaïne, 35 grammes d'herbe de cannabis, plusieurs flacons, 9 915 € en numéraires, plusieurs armes, du matériel ayant été utilisé pour la consommation des produits ainsi que de nombreux vêtements de marque.

Sur les 25 interpellés, 20 ont été entendus en qualité de consommateurs réguliers et sept ont été mis en examen dont trois placés sous contrôle judiciaire et quatre en détention.