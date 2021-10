Le carnaval de Cherbourg aura finalement lieu ! Après bien des tracas et beaucoup de débats, l'événement est en partie différé et surtout excentré du centre-ville. Mais la fête devrait tout de même être au rendez-vous dès jeudi 1er avril. On attend des milliers de personnes pour cette édition 2010 qui aura toutefois eu bien du mal à s'organiser.

Bonus Audio / Retour sur un imbrioglio cherbourgeois avec Antoine Gillot.