Carnaval de Cherbourg : la polémique vue depuis Granville

Le carnaval de Cherbourg n'en finit plus de susciter la polémique. Sous la pression, les festivaliers ont dû changer de date et modifier le tracé du parcours. Mais hier encore, l'UMP s'est invité dans le débat en tapant du poing contre la municipalité qu'il accuse de ne pas savoir apaisé les tensions. La situation n'est donc pas prêt de s'arranger. Et pourtant, de l'autre côté de la Manche, on regarde la polémique avec philosophie.

Bonus AUDIO / Pour Yvan Guitton, le patron du carnaval de la Monaco du Nord, il faut relativiser, ne pas démotiver les bénévoles, et sourire, aussi, de tout ce tapage.