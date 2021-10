Sur internet : les ventes privées à la rouennaise

“La proximité avec les commerçants et des quotas à ne pas dépasser, en plus”, précise Jason Lorcher, l’un des deux fondateurs du site. Entre frappe à grande échelle et destockage, cette start-up rouennaise s’appuie sur des partenariats avec 250 commerçants locaux pour faire son nid sur internet. Ce site de ventes privées locales propose des activités, de la restauration ou encore du bien-être et bientôt des voyages à tarifs réduits.

Lancé en octobre 2011 par Jason Lorcher et Victor Lobourg, deux jeunes entrepreneurs issus de la Rouen Business School, Marché-privé.com s’est donné pour devise “se faire plaisir sans se ruiner”. Plus d’un million et demi de personnes se sont laissé séduire. D’abord réservée aux habitants de l’agglomération rouennaise, la start-up s’attaque au marché de Lille et de Rennes. Elle envisage de couvrir une dizaine de villes d’ici à 2017.