Malherbe : gros couacs dans l'intersaison des Rouge et Bleu

Vendredi 31 mai, l'ancien coach Malherbiste Franck Dumas a d'abord tiré à boulets rouges, en marge de l'inauguration d'un stade à son nom à Moult. "Toute la saison en interne, on a fait de l'anti-Dumas et c'est sans doute pour ça que le club n'est pas monté", a-t-il déclaré, visant implicitement l'entraîneur depuis un an, Patrice Garande.

Le staff se disloque

Vendredi 3 juin, le milieu de terrain Sidy Koné, arrivé en provenance de Lyon en janvier, chargeait à son tour sur liberolyon.fr : "Dès les premiers jours d'entraînement, je vais au contact avec un joueur. Et le coach me dit : 'Il ne faut pas blesser un joueur ici, parce que ce n'est pas moi qui t'ai fait venir. Ou si tu veux, tu retournes à Lyon". Il ne jouera pas une seconde en Ligue 2. Depuis, le directeur sportif Alain Cavéglia a indiqué que ce recrutement constitue "une erreur qu'on a faite tous ensemble".

Peu convaincu par le projet qui se met en place, le premier entraîneur adjoint, Pape Fall a décidé de quitter le SMC, lui qui depuis six ans a abattu un travail considérable sur le plan relationnel entre les joueurs. "Sans lui, ce serait plus compliqué", confiait l'un d'entre eux au soir de la dernière journée. Le recruteur Frédéric Deschamps s'apprête à l'imiter.