Overlord Museum : un nouveau musée voit le jour sur Omaha Beach

"Au début des années 70, Michel Leloup découvre dans une scierie de Normandie, une épave d'auto-chenille Sd Kfz 251 remisée au fond du chantier sous les ronces. Ayant passé une partie de sa jeunesse à travailler en forêt avec cet engin, Il l'achète pour le restaurer. C'est le début d'une collection et d'une passion qui ne le quitte plus", relate le site du musée Overlord, à Colleville-sur-Mer.

C'est là-bas, tout près du cimetière américain, le site de guerre le plus visité de Normandie, que reposera la collection. En partie exposée auparavant à Falaise, et "d'une richesse inégalée à ce jour de par le volume, la diversité et la qualité du matériel exposé", elle est riche de 20 000 pièces historiques des champs de bataille normands et 70 véhicules, et sera désormais accessible à travers des mises en scène dans ce nouveau musée. Nicolas Leloup, le fils du collectionneur, espère attirer 80 000 visiteurs dès la première année.