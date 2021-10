Notre film coup de coeur cette semaine : L’autre vie de Richard Kemp

En faisant du jogging, Hélène, une psychologue, passe sur un pont et aperçoit, en contrebas, le cadavre d’une femme. C’est le commandant Richard Kemp qui est chargé de l’enquête. Ce meurtre lui rappelle ceux d’un tueur en série, Perce-Oreille, qui officiait vingt ans auparavant. Un soir, sur ce même pont, le policier reçoit un violent coup sur la tête et tombe à l’eau. Il en sort… vingt ans auparavant. Après avoir aperçu le jeune policier qu’il était à l’époque, il va tout mettre en œuvre pour éviter les meurtres à venir. Pour cela, il va demander l’aide d’Hélène.

Il est rare de trouver un cinéaste français aux commandes d’un film fantastique, qui met en scène un héros se retrouvant projeté dans le passé, avec la ferme intention d’empêcher des meurtres. Pour son premier film, Germinal Alvarez ne manque ni d’audace ni de talent. Avec un sens étonnant de la lumière et du décor, il parvient à recréer une atmosphère nocturne et angoissante qui tient le spectateur en haleine. Sa ville des années 80, constituée de différents morceaux de ville, constitue un décor idéal pour cette histoire fantastique.

Jean-Hugues Anglade et Mélanie Thierry campent leur personnage à vingt ans d’écart avec beaucoup de talent et de crédibilité. Mais il y a trop d’incohérences dans le récit pour que le spectateur soit totalement convaincu par un film, formellement réussi, mais assez inégal, et dont la fin est plutôt décevante.

Policier français. De Germinal Alvarez, avec Jean-Hugues Anglade (Richard Kemp), Mélanie Thierry (Hélène Batistelli), Philippe Berodot (Verbeck), Jean-Henri Compère (Simon Rouannec), Pierre Moure (Xavier), Loïc Rojouan (Marseglia), Fred Saurel (Pierrot) (1 h 42).