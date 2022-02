Victoire provisoire pour les patrons de bar

C'est une victoire provisoire mais une victoire tout de même. Six patrons de bar et onze établissements ont saisi en urgence le tribunal administratif. Ils contestaient l'arrêté pris par en octobre dernier par le Préfet du Calvados Christian Leyrit. Celui-ci réduisait l'autorisation de fermeture tardive des établissements de nuit de 4h à 3h du matin. Le juge des référés a donc suspendu cet arrêté préfectoral. Il a maintenant six mois pour prendre une décision définitive.



