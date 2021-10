Braquages à haute vitesse, fusillades, action et coopération avec un autre joueur sont au menu de ce jeu bourré d'adrénaline. Retraçant l'histoire de la saga Fast & Furious jusqu'aux événements du tout dernier film, ce jeu vous plonge dans la peau des personnages clés de la série et vous fait voyager à travers le monde au volant des bolides les plus bling bling et les plus rapides du monde.

L'expérience ultime pour tout amateur de vitesse, d'action et de bolides. Faites chauffer la gomme, c'est parti pour l'action !



Fast & Furious : Showdown, du cinéma au jeu vidéo Impossible de lire le son.

Plateformes : Xbox 360, Playstation 3, Nintendo 3DS, Nintendo Wii U.

Date de sortie : 24/05/2013

Genre : Course

Classification : 12+

Développeur :Activision

Distributeur : Activision