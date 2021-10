En avril dernier, trois personnes ont perdu la vie sur les routes du Calvados. C'est une de moins qu'en avril 2012.

Parmi les trois victimes, deux hommes de 31 et 25 ans. Tous les deux circulaient au volant d'une voiture. Le premier est décédé dans une collision avec un autre véhicule. Le second a été tué dans un accident où il était seul en cause. Enfin, la dernière victime était une femme de 23 ans, passagère d'un deux-roues, entré en collision avec une voiture.