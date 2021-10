Caen : La Chiffo pourrait disparaître, dès le mois prochain

La cessation de paiement est imminente et pourrait intervenir fin mai si une aide de 120 000€ n’est pas apportée à l’établissement. Mais pour Christine Julien, la responsable de la Chiffo, les difficultés financières ne sont pas nouvelles : “Les subventions sont en baisse depuis trois ans, celles pour 2013 n’ont toujours pas été versées et l’objectif de s’autofinancer à 30 % n’est pas atteint.” Depuis janvier, l’atelier est en état d’alerte et a cessé tout recrutement. Des 51 salariés présents en début d’année, il n’en reste plus que 17. “La production a chuté et il va nous manquer des bras”, déplore la responsable. Seule lueur d’espoir : le Conseil général a promis à la Chiffo les fonds attendus.

Une réunion en préfecture se tiendra le 29 mai prochain pour décider de son sort. Celle de la dernière chance selon Christine Julien : “On est tous suspendus à cette réunion. Et on y croit”.