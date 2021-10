Meurtre d’Alexandre : 18 et 20 ans de prison pour ses deux « amis »

Le jeune lycéen avait été abattu froidement par ses « copains » de deux balles de 22 long riffle dans la tête en bordure de forêt à Beauvoir en Lyons, près de Forges les Eaux (Seine Maritime), le 26 mars 2012. Les jurés ont suivi à peu de choses près les réquisitions de l’avocat général, retenant « l’excuse de minorité » qui permet aux mineurs au moment des faits d'échapper à une peine maximale pour assassinat et guet-apens.



L'avocat du jeune homme condamné à la peine de 18 ans de réclusion, Me François Garraud, a indiqué que son client "admettait qu'une peine lourde soit prononcée à son encontre compte tenu des faits" et qu'il ne ferait pas appel.



Ce sont les deux premiers des quatre accusés à comparaître dans cette affaire qui ont été reconnus coupables. En garde à vue, ils avaient expliqué qu'ils avaient tué leur camarade parce qu'ils craignaient qu'ils ne les dénonce pour un cambriolage commis quelques semaines auparavant.

Le soir du meurtre, l'un des accusés était allé chercher Alexandre en scooter pour l'amener dans un lieu où ils avaient l'habitude de se retrouver.



Les quatre adolescents, âgés à l'époque des faits de 15 à 17 ans, avaient alors demandé à Alexandre de s'asseoir face à eux sur un rondin. L'un des plus jeunes était venu se placer derrière Alexandre avant de lui tirer une balle dans la nuque. Un second avait rechargé l'arme et tiré une seconde balle à bout portant dans la tête. Les autres avaient aspergé d'essence le corps avant d'y mettre le feu. Les quatre avaient ensuite regagné leurs domiciles.



Le corps de la victime avait été découvert dans la nuit, encore fumant, par des gardes forestiers qui effectuaient un comptage de gibier. Les morceaux d'une carte bleu et le téléphone portable d'Alexandre, retrouvés sur la scène du crime, avaient permis l'identification rapide de la victime et facilité l'interpellation des quatre garçons.



Les deux autres accusés, âgés de moins de 16 ans au moment des faits, seront jugés également à huis clos la semaine prochaine devant le tribunal pour enfants de Dieppe.