CAEN-AJACCIO (2-1) : Malherbe termine sur une bonne note

Il aura fallu attendre la dernière journée de la saison pour voir le Stade Malherbe se créer le plus d’occasions à domicile, à l’exception peut-être de la victoire contre Clermont (4-0) lors de la 4e journée. Certes Ajaccio, lanterne rouge, n’avait rien du foudre de guerre capable d’imposer son style de jeu, mais les Caennais, passé le premier quart d’heure, eurent le mérite de donner le maximum sur chacune de leurs offensives.



Fayçal Fajr s’y essaya par deux lourdes frappes (15e, 21e). Entre temps Raphaël Guerreiro avait eu le temps de faire lui aussi chauffer les gants de Clément Maury sur une bonne frappe (17e). Mais la plus grosse opportunité arriva quand Livio Nabab amena le ballon jusqu’à Alexandre Cuvillier qui seul face au but manqua de réalisme (26e). La délivrance vint sur corner quand Romain Poyet devança son vis-à-vis pour placer une tête décroisée irréprochable (1-0, 38e).



Malherbe dominait son adversaire. Jérémy Sorbon sortait même de sa défense centrale pour jouer les ailiers gauches. Son extérieur du pied trouva alors la tête de Livio Nabab qui ne cadra pas (45e+1). Les Corses poussèrent alors le contre au bout. Pierre-François Sinapi profita du relâchement général côté caennais pour effacer Yannick Mboné et s’offrir un duel face à Damien Perquis. Duel qu’il remporta avec l’aide du poteau (1-1, 45e+2). Tout était à refaire.



Rentrées décisives



Comme en première mi-temps, il fallut attendre un quart d’heure après le retour des vestiaires pour voir les hommes de Patrice Garande faire trembler la défense corse. Mais la reprise de la tête de Livio Nabab sur un bon centre de Kim n’attrapa pas le cadre (60e). Sur une passe géniale dans le dos de la défense de Laurent Agouazi, l’attaquant antillais se retrouva seul face au portier adverse, avant de servir un peu mollement Raphaël Guerreiro qui ne put profiter de l’offrande (63e). Un coup-franc de Fayçal Fajr vint ensuite tutoyer l’arrête droite de Clément Maury (65e).



Le rythme baissa d’intensité pendant une bonne dizaine de minutes. Mais sur un contre rondement mené, Aurélien Monatroup qui venait d’entrer en jeu, temporisa parfaitement pour mieux décaler Kim côté gauche. L’attaquant sud-coréen déposa le ballon hors de portée de Clément Maury à destination de Fayçal Fajr qui n’eut plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (2-1, 79e). Les Malherbistes ne répétaient pas l’erreur de la première période et restaient plus vigilants.



CAEN-AJACCIO : 2-1 (1-1)

38e journée de Ligue 2 - Vendredi 24 mai



Buts : Poyet (38e), Fajr (79e) pour Caen, Sinapi (45e+2) pour Ajaccio.

Carton jaune : Fajr (84e) pour Caen

Caen : Perquis - Guerreiro, Mboné, Sorbon, Calvé - Seube (Montaroup, 78e), Agouazi, Cuvillier (Kim, 55e), Nabab (Nangis, 63e)

Ajaccio : Maury - Maiga (Bogognano, 57e), Rachidi, Landre, Colinet - Dufau, Davidas (Romey, 87e), Poggi, Saadi - Touré, Sinapi (Seymand, 79e)