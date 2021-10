La Caennaise Laurie Dupont sur le chemin des stars !

Le parcours de Laurie Dupont prend l’allure d’un sans-faute. La vocation de cette jeune caennaise de 21 ans remonte à son enfance et... au film Gladiator ! “J’avais 9 ans, je venais d’emménager à Verson. Quand j’ai vu le making of avec le réalisateur dirigeant les figurants, je me suis dit que je voulais faire partie d’une telle équipe”. Sa détermination fait le reste et du “loisir enfantin” au métier-passion, le pas a été vite franchi.

Laurie enchaîne les allers-retours à Paris pour des castings. Jusqu’à obtenir un petit rôle dans la série Que du bonheur !, diffusée sur M6 en 2007. Aujourd’hui, elle considère avec sourire ses premiers pas sur le petit écran et ses impressions d’alors devant la caméra : “J’étais stressée, les studios m’impressionnaient. Il a fallu une demi-journée pour tourner une petite phrase. J’avais vraiment peur de décevoir, du regard posé sur moi “!



Le cinéma, son rêve

Laurie intègre alors le Cours Florent dont elle est sortie diplômée l’an dernier. Le talent et la chance prennent le relais : elle joue le troisième rôle dans un épisode de Joséphine ange gardien. “Je me suis bien entendue avec tout le monde, même si je n’ai pas beaucoup parlé avec Mimie Mathie. Elle repartait vite dans sa loge une fois ses scènes tournées.” Forte de ce début de notoriété, l’actrice a tourné une série sur France 3, où elle incarne une adolescente gothique. Elle désire maintenant enchaîner parce que, “dans ce métier, on t’oublie très vite. Il y a une peur du lendemain atroce.” Pour conjurer l’angoisse et en attendant de jouer au cinéma, son rêve, la néo-parisienne compte ses succès. Le dernier ? “Depuis Joséphine , j’ai une page Wikipédia !” Il reste à en écrire les plus belles lignes.