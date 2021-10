Pour vous détendre vraiment, misez sur le sauna ou le hammam

Les spas deviennent monnaie courante, les plus traditionnels sauna et hammam continuent de bien tenir la corde. A chacun sa source de bien-être : d’un côté par un "bain" de chaleur sèche, de l’autre par un "bain" de vapeur humide.



Des vertus communes

D’origines géographiquement très différentes - le sauna est né en Finlande, le hammam au Maghreb - leurs vertus sont semblables : tous deux apaisent et chassent le stress, éliminent la fatigue et les tensions musculaires, stimulent la circulation sanguine, dégagent les voies respiratoires, nettoient la peau en accélérant la sudation. Et contribuent enfin au bien-être de l’esprit.

"Alors qu’on se sentait fatigué ou contrarié, le hammam a cette vertu magique qui fait qu’on est plus zen en sortant", explique par exemple Naima Baaziz, gérante de Zen Hammam. Son établissement accueille jusqu’à vingt personnes, et s’ouvre aux hommes à partir de 18h.



"Mes rhumes, mes maux de tête disparaissent"

Ses adeptes affirment que l’eucalyptus mélangé à la vapeur d’eau permet de soigner les maux de tête et les rhumes. Et au-delà du hammam en lui-même, il y a cette ambiance orientale qui dépayse et fait voyager l’esprit. “On fait ici appel aux cinq sens. Si le client a lâché prise,cela l’aide à se déconnecter de la réalité et à s’évader”, souligne Catherine Chenevarin du spa Taj’ Mahal. Massages et gommages peuvent contribuer encore davantage à cette évasion.