A Rouen, le Népal a son consul !

Le Népal est coincé entre l'Inde et la Chine, connu pour abriter un versant de l'Everest. Comment la demeure de cet homme, située à Mont-Saint-Aignan, en est-elle venue à accueillir un consulat honoraire ? "J'ai découvert le Népal en 1985. J'ai tout de suit été fasciné par la culture, les contrastes extraordinaires, la conception sociale et la religion. J'en suis tombé amoureux et j'y suis retourné régulièrement".

Sa présence régulière à Katmandu, la capitale, lui a valu de voir son nom atterrir sur le bureau du ministre des Affaires étrangères népalais. Celui-ci lui a proposé, en 1999, de représenter le Népal en France. La mission acceptée et l'assentiment de la France reçu, son sort en était jeté.

2500 visas par an

En parallèle à l'exercice de son métier, Didier Bénard aide donc les ressortissants népalais, notamment pour les démarches administratives. Selon lui, ils sont une quinzaine à vivre dans l'agglomération. Le consul délivre également 2500 visas par an et promeut l'activité économique, touristique et culturelle du Népal