Architecture : Rouen sélectionnée pour le concours Europan

Organisé tous les deux ans, le concours d'Europan invite de jeunes Européens à proposer une vision architecturale et/ou d'urbanisme autour d'un site et de thèmes tels que l'habitat et la ville contemporaine. La Ville de Rouen a souhaité faire partie des sites retenus. C'est le quartier autour de la future gare Saint-Sever (terrains de l'ex-Sernam), les quais de la Seine à cet endroit de la rive gauche et une partie de l'île Lacroix qui seront soumis à l'imagination des participants.

"Les résultats de concours pourront nous aider à définir ces futurs projets", a expliqué Yvon Robert, le maire de Rouen. Avec l'arrivée attendue d'une nouvelle gare sur la rive gauche, la Ville commence à penser au futur visage de ce quartier, "dans 12 à 15 ans".

Europan est une fédération d'organisations nationales représentant une vingtaine de pays d'Europe. Il se compose d'architectes, urbanistes, chercheurs, experts, élus et maîtres d'ouvrage. Il entend promouvoir les architectures nouvelles à l'échelle européenne.