Au programme les 10 km donc, mais aussi, les courses pour les jeunes, une course de 5 km, et la marche pour les Restos du Coeur. Départs vendredi entre 19h et 20h30.

Les inscriptions sont à effectuer sur place au hall des expos d'Argentan, la veille de la course, jeudi 23, de 17h30 à 20h.

Ecoutez ci-dessous Jean-Luc Eudeline, organisateur: