Evénement. Chaussez vos baskets, les 10 kilomètres d'Argentan sont de retour

Les 10 kilomètres d'Argentan approchent à grands pas. Vendredi 7 juin, la ville va recevoir plusieurs centaines de coureurs, prêts à arpenter les rues. Un événement qui accueille aussi bien des jeunes adolescents que des adultes.

Jean-Luc Edeline, l'organisateur de la course, nous détaille le programme de la manifestation.

Les 10 kilomètres d'Argentan, c'est aussi l'occasion de découvrir la ville et ses paysages, et plus largement le département de l'Orne.

Cette année, c'est la 43e édition de cette course qui va accueillir aussi des athlètes reconnus, notamment la porte-drapeau de l'équipe olympique du Tchad.